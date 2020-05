Gianluigi Martino è l’uomo che, da circa un anno, ha conquistato una delle donne simbolo dello spettacolo italiano: Valeria Marini.

Gianluigi Martino: cosa sappiamo di lui?

Gianluigi Martino, come rivelato dalla Marini stessa qualche settimana fa nello studio di Barbara D’Urso, è nato nel 1984 e lavora come manager televisivo. A questa professione è arrivato dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza e dopo aver svolto il tirocinio previsto dalla legge per chi vuole accedere all’esame di avvocato. Oggi come oggi ha cambiato totalmente settore e ha all’attivo collaborazioni con programmi di spicco come Matrix, Pomeriggio Cinque e Vieni da Me.

La showgirl sarda, diventata famosa grazie al Bagaglino, ha scelto di tenere inizialmente nascosta questa relazione, arrivata nella sua vita dopo il rapporto con Patrick Baldassarri, per evitare che Martino si vedesse attaccare addosso l’etichetta di toyboy (tra i due ci sono quasi 20 anni di differenza a favore di Valeria Marini).

Sempre nel corso dell’intervista alla conduttrice napoletana, la Marini ha rivelato che, nonostante i numerosi amici in comune, lei e Gianluigi non si sono mai incontrati per molto tempo. Come si sono conosciuti i due, che dalle foto condivise su Instagram sembrano molto innamorati?

Gianluigi Martino: il primo incontro con Valeria Marini

A raccontare il primo incontro della coppia è stato Martino, che ha specificato che tutto è avvenuto durante un appuntamento di lavoro. Il fatidico primo bacio è invece scattato dopo la festa da un amico comune, sotto il portone di casa della showgirl reduce dall’esperienza, per lei la seconda, nella casa del Grande Fratello Vip.

Il fidanzato di Valeria Marini è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 11mila persone e tramite il quale condivide scatti legati soprattutto alla vita di coppia con la celebre showgirl.

