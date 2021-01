Icona dei ruggenti anni ’80 splendida ancora oggi, Jo Squillo è sposata con Gianni Muciaccia. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Tutto su Gianni Muciaccia, il marito di Jo Squillo

Gianni Muciaccia, esattamente come la moglie, ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come musicista. Il loro primo incontro risale infatti ai tempi in cui lui militava nel grupo dei Kaos Rock, formazione musicale dall’influenza punk. In quel periodo, precedente di qualche anno rispetto al periodo del successo di Siamo Donne, Jo sSquillo faceva parte del gruppo dei Kandeggna Gang.

Oggi come oggi, per Gianni Muciaccia, la cui vita matrimoniale accanto a Jo Squillo è sempre stata avvolta dal massimo riserbo, l’esperienza dei Kaos Rock si è chiusa da tempo. L’uomo, infatti, lavora come produttore della moglie ed è diventato l’anima di numerosi suoi progetti.

Ex militante di Autonomia Operaia – è stato tra i protagonisti del processo pubblico a Francesco De Gregori negli anni ’70 – Gianni Muciaccia non è presente sui social. Lui e Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti, non hanno avuto figli.

