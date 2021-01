Chi è Ginevra, la sorella di Elettra Lamborghini?

Elettra Lamborghini, l’ereditiera più famosa della tv, non è figlia unica. La consorte di Afro Jack ha infatti tre sorelle e un fratello. Tra loro c’è Ginevra. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita professionale e privata.

Quanti anni ha Ginevra Lamborghini?

Ginevra Lamborghini è nata a Bologna il 25 settembre 1992. Ciò significa che, nell’autunno 2021, compirà 29 anni (due più della sorella).

Carriera

Ginevra Lamborghini ha iniziato ad appassionarsi alla musica da piccola, con un percorso da autodidatta che l’ha vista focalizzarsi su generi come il jazz e il blues. Nel settembre 2020, la sorella di Elettra Lamborghini ha pubblicato il singolo Scorzese, che ha definito “il suo brano più autobiografico”.

Con alle spalle studi in Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica, Ginevra Lamborghini ha studiato anche Cultura e Tecnica del Fashion all’Università di Bologna. Completato questo percorso, ha iniziato a lavorare come direttrice creativa delle collezioni donna del marchio di famiglia. Nel novembre 2020, è stata lanciata dal brand una borsa disegnata da lei e realizzata in vitello stampa Alce con inserti in pelle.

Instagram

Ginevra Lamborghini, sulla cui vita privata non si hanno notizie ufficiali, è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 60mila persone e aperto in occasione dell’uscita del suo singolo.

