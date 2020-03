Giuditta Saltarini, classe 1941, è un’attrice italiana. Figlia d’arte, è nota anche per essere stata la moglie di Renato Rascel. I due, nel 1974, hanno accolto il primogenito Cesare. Per quanto riguarda la vita professionale di Giuditta Saltarini – ospite di Mara Venier nel corso della scorsa puntata di Domenica In – ricordiamo che l’esordio risale a una riduzione teatrale dell’opera pirandelliana Sei Personaggi in Cerca d’Autore.

Nel 1971, Giuditta Saltarini ha incontrato l’uomo che le avrebbe cambiato la vita. Sul set de I Racconti di Padre Brown, sceneggiato televisivo diretto da Vittorio Cottafavi, l’attrice ha infatti conosciuto Renato Rascel.

Le altre tappe della carriera

Dopo I Racconti di Padre Brown, per la moglie di Renato Rascel sono arrivati altri lavori. Giuditta Saltarini è infatti comparsa nella serie televisiva Camilla e nello sceneggiato Solo per Dirti Addio. Tra le altre tappe importanti della sua carriera è possibile citare la presenza nel cast di Vivere, così come la partecipazione al cast de Il Maresciallo Rocca. Negli anni successivi è invece comparsa in fiction come Don Matteo e Una Grande Famiglia.

Giuditta Saltarini in gioventù ha posato nuda per la copertina di Playboy (era il 1979). La sua carriera comprende anche “incursioni” nel teatro. Tra gli spettacoli da non dimenticare è possibile annoverare Alleluja Brava Gente e la piéce In Bocca all’Ufo, che l’ha vista sul palco assieme a Rascel.

Per quel che concerne l’esperienza cinematografica, è degna di nota la sua partecipazione al film Ovunque Sei, pellicola di Michele Placido. Giuditta Saltarini è comparsa anche nel film Faccia da Marito, film di Giovani Moricone con Claudia Gerini nel cast.

Cosa fa oggi

Giuditta Saltarini, che ha svelato nel salotto di Domenica In di non aver mai sentito la differenza d’età di quasi 30 anni con Rascel e ha parlato di lui come di una persona molto allegra, ha una boutique nel quartiere romano dei Parioli, in Via Bruno Buozzi 25.

