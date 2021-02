Chi è Giulio Fratini, il compagno di Raffaella Fico?

Il fidanzato di Raffaella Fico ha quasi 29 anni.

ha quasi 29 anni. Giulio Fratini è un celebre imprenditore.

è un celebre imprenditore. Fratini è erede della famiglia che ha fondato il brand Rifle.

Imprenditore di fama internazionale, Giulio Fratini è l’uomo che, dall’estate 2020, è ufficialmente accanto a Raffaella Fico. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Quanti anni ha Giulio Fratini?

Giulio Fratini, di origini toscane, è nato il 12 marzo 1992. Ciò significa che, nel 2021, compirà 29 anni, quattro meno della fidanzata, classe 1988.

LEGGI ANCHE: Festa di nozze al ristorante: sanzionati sposi e ospiti

Carriera

Annoverato da Forbes nell’elenco degli under 30 che si sono distinti in Italia nel 2020, Giulio Fratini è CEO della holding Belvedere Angelico, una realtà che gestisce diverse real estate e hotel. Tra gli alberghi della catena è possibile citare l’Hotel Orologio, struttura alberghiera presente a Venezia e a Firenze.

Inoltre, il giovane fidanzato di Raffaella Fico è erede della famiglia che ha fondato uno dei brand di moda più famosi in Italia: Rifle, marchio universalmente noto per la produzione di jeans. A dare il via a questa storia aziendale, nata con il nome di Confezioni Fratini, è stato proprio il nonno del compagno della Fico, che si chiamava anche lui Giulio.

Instagram

Giulio Fratini, la cui storia con Raffaella Fico è stata ufficializzata a metà luglio 2020 con alcune foto paparazzate a Positano, è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre12mila persone. Su questo palcoscenico social condivide soprattutto foto legate al suo lavoro. Per ora, è presente solo uno scatto di coppia.

LEGGI ANCHE: Raffaella Fico: “Vi racconto la mia relazione con Cristiano Ronaldo”