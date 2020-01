Giulio Violati è il marito dell’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta. I due fanno coppia fissa da tanti anni e, nel 2001, sono diventati genitori di Giulia, comparsa a fianco della madre nel corso di un evento la scorsa estate e bella come lei.

Giulio Violati: chi è suo padre?

Giulio Violati, sposato con la Cucinotta dal 1995, è figlio di Carlo Violati, ex patron di Ferrarelle. Tifoso della Lazio, ha conosciuto l’attrice e produttrice messinese alla fine degli anni ’80. Tutto è successo quando la stupenda mora, considerata una delle donne più belle dello spettacolo italiano, si era appena lasciata alle spalle l’esperienza a Miss Italia e aveva iniziato da poco la carriera televisiva in un contesto d’eccezione, ossia il programma Indietro Tutta di Renzo Arbore.

La Cucinotta e Violati si sono conosciuti a una festa di Capodanno organizzata dal defunto genero di Rita Dalla Chiesa e da allora non si sono più lasciati. Come già detto, nel 1995 sono arrivate le nozze e nel 2001 Giulia.

Un padre perfetto

Maria Grazia Cucinotta, che ha conquistato la grande fama grazie al film Il Postino (l’ultima performance cinematografica di Massimo Troisi), è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Tra le poche interviste che l’hanno vista aprirsi sul rapporto con il marito è possibile citarne una rilasciata a Vanity Fair, nel corso della quale ha parlato del consorte come di un padre perfetto, “quello che avrei sempre voluto avere io”. Ha altresì affermato di averlo sposato per amore e di essere stata fin da subito convinta che sarebbe stato un fantastico genitore.

Come già ricordato, la Cucinotta e Giulio Violati sono genitori di Giulia. L’attrice – che nel salotto di Vieni da Me il 29 gennaio 2020 ha lanciato una frecciatina alla Caldonazzo – nel corso di un’intervista rilasciata a Gente ha rivelato di aver provato per dieci anni e con ogni mezzo a dare un fratello a Giulia, ma senza successo. Al rotocalco appena ricordato ha svelato che tra lei e il marito ci sono stati alti e bassi e che il periodo passato lontani quando lei lavorava a Los Angeles ha rafforzato il loro rapporto.