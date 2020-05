I fan di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno cominciato a conoscerlo qualche anno fa, grazie ad alcune foto Instagram di una festa di compleanno che madre e figlia hanno celebrato assieme. Stiamo parlando di Goffredo Cerza, fidanzato della primogenita della showgirl.

Goffredo Cerza: cosa sappiamo di lui

La relazione tra Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti è stata resa ufficiale su Instagram nei primi mesi del 2017. Da allora, la figlia della conduttrice svizzera e del cantante di successi come Più Bella Cosa e il giovane sono inseparabili.

Cosa sappiamo di lui? Che ha studiato ingegneria a Londra, una città dove la Ramazzotti si è recata spesso anche per andare a trovare Sara Daniele, pure lei studentessa universitaria nella capitale inglese (e oggi ‘compagna di quarantena’ della famiglia Hunziker – Trussardi a Bergamo). Per quanto riguarda la sua famiglia, ricordiamo che la madre Francesca è manager di un poliambulatorio specialistico sulla via Aurelia. Goffredo, inoltre, ha una sorella a cui è molto legato.

Che lavoro fa il fidanzato di Aurora Ramazzotti?

Goffredo Cerza è un grande appassionato di sport. A dimostrazione di ciò, è possibile citare le sessioni di allenamento che posta sul suo profilo Instagram @kingcerz. Proprio al mondo dello sport è legato il suo lavoro.

Goffredo Cerza ha infatti fondato il brand King Cerz Fitness. Il business in questione è incentrato sull’offerta di servizi di fitness coaching. Il fidanzato di Aurora Ramazzotti stila inoltre programmi di allenamento personalizzati.

Originario di Roma, Goffredo Cerza ha un ottimo rapporto sia con Michelle Hunziker, che l’ha più volte elogiato nel corso delle interviste, sia con Eros Ramazzotti (il giovane, a inizio 2020, ha trascorso una vacanza alle Maldive con la fidanzata e il ‘suocero’).

Aurora e Goffredo hanno grandi progetti: in un’intervista a Oggi, hanno confidato che il ragazzo resterà a vivere in Italia, a Milano per la precisione, e che nei loro piani, anche grazie alla prossimità vissuta in questa quarantena, c’è la convivenza.

