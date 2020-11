Alfonso Signorini, conduttore delle due ultime edizioni del Grande Fratello Vip e direttore di Chi, è molto riservato sulla sua vita privata. Tra i nomi che sono emersi in questi anni c’è quello di Paolo Galimberti, imprenditore e politico.

Paolo, il grande amore di Alfonso Signorini

Alfonso Sigorini ha parlato dell’amore per Paolo, iniziato oltre 20 anni fa, in occasione di un’intervista con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo a inizio 2020. In quel contesto, ha affermato che, proprio grazie all’amore per l’imprenditore e politico brianzolo, è riuscito a fare coming out con i suoi genitori.

Non volevo dare a loro un dispiacere, volevo che invecchiassero serenamente, ma ti fai mille problemi quando sei figlio.

Queste le parole pronunciate dal padrone di casa del reality Mediaset che, sempre davanti all’amica ed ex collega, ha affermato che, per lungo tempo, suo padre ha mantenuto con Galimberti un atteggiamento molto rigido.

LEGGI ANCHE: Alfonso Signorini: età, carriera giornalistica, programmi tv, vita privata

Chi è Paolo Galimberti?

Paolo Galimberti – che avrebbe da tempo interrotto la sua relazione sentimental con il direttore di Chi – è nato a Giussano, provincia di Monza e Brianza, nel 1968. Dal 1997 è nel cda di Euronics Italia spa. Tra le altre tappe della sua carriera è possibile citare, nel 2004, l’ingresso nel consiglio direttivo di Eurocommerce.

Eletto nel board di Euronics International, dal 2010 al 2012 è stato consigliere del Cnel. Eletto senatore nel 2013 per la circoscrizione della Lombardia nelle file del Popolo della Libertà, cinque anni dopo ha aderito al nuovo percorso di Forza Italia e ne è divenuto vice presidente della tesoreria lombarda.

LEGGI ANCHE: Chi è Allegra Galimberti, la moglie di Nicola Porro