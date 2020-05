Chi è il compagno misterioso di Cristiano Malgioglio?

Intervistato sulle pagine di Chi, Cristiano Malgioglio, che ha trascorso la quarantena a Milano, ha svelato alcuni particolari sulla sua vita privata. Il paroliere e opinionista televisivo ha raccontato di non essere più single. Scopriamo chi è il suo compagno.

Cristiano Malgioglio: chi è il suo fidanzato

Paroliere, cantante, personaggio televisivo e icona social: Cristiano Malgioglio è tutto questo e molto altro. Nel corso delle confidenze con il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, ha parlato della sua vita privata, svelando di essere impegnato da due anni. Chi è l’uomo che ha conquistato il cuore della voce di Mi Sono Innamorato di Tuo Marito?

L’uomo che fa battere il cuore di Cristiano Malgioglio è un nutrizionista di origini turche e ha 38 anni. Il cantante ha fornito pochi dettagli in merito alla sua identità, specificando che gestisce una palestra a Istanbul assieme al fratello. Malgioglio ha altresì specificato che, a contrario di quanto si possa pensare, in amore non è esibizionista.

Da uomo di spettacolo quale è – sulla cresta dell’onda da molti anni – preferisce che a parlare sia soprattutto il suo lavoro.Come sopra ricordato, nonostante la loro storia vada avanti a gonfie vele da anni i due vivono lontani. Malgioglio attualmente è a Milano – dove ha trascorso la quarantena manifestando spesso sui social forte timore per la situazione – mentre il fidanzato vive nella metropoli turca.

Come tantissimi altri innamorati che hanno vissuto questi mesi lontani, anche Malgioglio e il suo compagno devono dire grazie alla tecnologia. Nel corso dell’intervista a Chi, il cantante ha messo in primo piano diversi dettagli della sua fragilità, specificando che sente la mancanza del suo fidanzato e che soffre per il fatto di non poterlo riabbracciare nelle prossime settimane.

Per cercare di vivere in maniera meno gravosa questa lontananza, la coppia si scambia tantissimi messaggi e, alla fine delle telefonate, si saluta ascoltando la colonna sonora del loro amore, ossia I close my eyes and count to ten di Dusty Springfield.

