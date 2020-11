Chi è il marito di Kamala Harris, nuova vicepresidente degli USA?

Neo vicepresidente degli USA, prima donna nella storia americana a ricoprire la carica, Kamala Harris è sposata con Douglas Emhoff.

Quanti anni ha Douglas Emhoff, il marito di Kamala Harris?

Douglas Emhoff, il marito della vice di Joe Biden, è nato a News York il 13 ottobre 1964. Ciò significa che nel 2020 ha compiuto 56 anni.

Che lavoro fa?

Douglas Emhoff è un avvocato, in aspettativa da agosto 2020 per non creare conflitti di interessi con la campagna elettorale della moglie. Si tratta della prima persona di fede giudaica nel quartetto formato dal Presidente USA, dal suo vice e dai rispettivi partner.

Chi è l’ex moglie?

Prima di sposare Kamala Harris, Emhoff è stato sposato per 25 anni con la produttrice cinematografica Kerstin Mackin, uno dei nomi di maggior spicco a Hollywood. Dalla loro relazione sono nati due figli: Cole ed Ella. I nomi sono un omaggio a due mostri sacri della musica, ossia Cole Porter ed Ella Fitzgerald.

Rapporto con Kamala Harris

Doug Emhoff e Kamala Harris si sono sposati nel 2014. La coppia si è incontrata per la prima volta in occasione di un appuntamento al buio.

Instagram

Il marito di Kamala Harris è presente su Instagram con un account seguito da oltre 400mila persone e sul quale ha condiviso diversi post in cui è ritratto mentre partecipa attivamente alla campagna della moglie.

