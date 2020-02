Prossima a compiere 80 anni, la più grande cantante italiana, da più di 40 anni, è legata allo stesso uomo. Lui è Eugenio Quaini, classe 1947 e noto cardiologo. Vediamo qualcosa di più su di lui.

Eugenio Quaini: chi è il marito della cantante Mina?

Marito di Mina dal 10 gennaio 2006 – si sono sposati dopo tanti anni di convivenza – Eugenio Quaini si è laureato in medicina e chirurgia nel 1974 presso l’Università degli Studi di Milano. Nel 1979 si è specializzato in Chirurgia Generale e, nel 1982, ha approfondito i suoi studi ottenendo una specializzazione in cardiochirurgia. Nel 1989, invece, è diventato primario.

Negli anni successivi sono arrivati per lui altri traguardi professionali importanti. Nel 2014, infatti, è diventato tutor del master di II livello in Innovation in cardiac surgery: advances in minimally invasive therapeutics, percorso organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna dell’Università di Pisa.

Oggi come oggi, Eugenio Quaini è consulente di aziende che si occupano di fornire strumentazioni per la cardiochirurgia mini invasiva. Vive a Lugano con la moglie che, diversi anni fa ormai, ha rinunciato alla cittadinanza italiana.

LEGGI ANCHE: Nicolò Zaniolo, chi è la nuova fiamma Elisa Visari?

Il secondo matrimonio per la tigre di Cremona

Quello con Eugenio Quaini è per la tigre di Cremona il secondo matrimonio. Nel 1970 Mina si è infatti sposata con il giornalista Virgilio Crocco, suo coetaneo. L’anno seguente è nata Benedetta. Due anni dopo, Crocco è scomparso in un tragico incidente d’auto.

Un altro uomo che ha segnato la vita della cantante è stato Corrado Pani. L’attore è infatti padre di Massimiliano, il primo figlio della Mazzini e produttore esecutivo dei suoi album da anni. Ai tempi la loro relazione fece grande scandalo in quanto Corrado Pani era sposato. Per questo motivo, Mina venne bandita per un anno dalla Rai in quanto considerata fornicatrice. Oggi quei tempi sono molto lontani: la tigre di Cremona, nonostante le voci di crisi che ogni tanto si rincorrono, è infatti felice accanto al suo Eugenio.

LEGGI ANCHE: Che fine ha fatto il giornalista Pietro Badaloni?