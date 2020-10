Paola Cortellesi è una delle attrici simbolo del cinema e della tv italiana. Artista di grande talento, è sposata da anni con Riccardo Milani, celebre regista.

Quanti anni ha il marito di Paola Cortellesi?

Riccardo Milani, marito di Paola Cortellesi, è nato a Roma il 15 aprile 1958. Questo significa che, nel 2020, ha compiuto 62 anni.

Carriera

La carriera del marito di Paola Cortellesi è iniziata accanto a due grandissimi del cinema: Nanni Moretti e Mario Monicelli, dei quali è stato aiuto regista. Riccardo Milani, che ha lavorato pure come aiuto-regista di Daniele Lucchetti, ha esordito dietro la macchina da presa nel 1997, firmando come regista il lungometraggio Auguri Professore, nel cui cast erano presenti Silvio Orlando e Claudia Pandolfi.

Regista di diversi spot televisivi, è stato dietro la macchina da presa di fiction di successo come Il Sequestro Soffiantini, La Omicidi, Tutti Pazzi per Amore, Rebecca la Prima Moglie e Di Padre in Figlia.

Tornando al cinema, ricordiamo che Milani ha diretto film come Benvenuto Presidente e Come un Gatto in Tangenziale. Di quest’ultima pellicola, avente la moglie Paola Cortellesi nel cast, ha diretto anche il sequel Ritorno a Coccia di Morto.

Rapporto con Paola Cortellesi

Riccardo Milani ha sposato Paola Cortellesi nel 2011 dopo 9 anni di relazione. I due si sono conosciuti sul set Il Posto dell’Anima. Nel 2013, è nata la loro figlia Laura. Da un matrimonio precedente, Milani ha avuto altri due figlie: Chiara e Alice.

