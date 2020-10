Roberto Giacobbo è uno dei volti televisivi più noti in Italia. Conduttore di Voyager, ha recentemente raccontato la sua lotta contro il Covid-19 e il ricovero in terapia intensiva. Giacobbo è sposato con Irene Bellini. Scopriamo qualcosa su di lei nelle prossime righe.

Quanti anni ha Irene Bellini?

Irene Bellini, moglie di Roberto Giacobbo, è nata il 22 maggio 1962. Ciò significa che nel 2020 ha compiuto 58 anni.

Che lavoro fa?

Irene Bellini è laureata in Giurisprudenza. La consorte del conduttore di Voyager ha però scelto una strada molto diversa da quella legale. La Bellini, infatti, lavora come autrice televisiva. La moglie di Giacobbo ha collaborato con la Rai e con La 7. Tra i programmi a cui ha lavorato rientra Stargate – Linea di Confini. Assieme al marito ha scritto diversi libri. Tra i titoli in questione è possibile citare L’Atlante dei Misteri e Il Segreto di Shakespeare.

Rapporto con Roberto Giacobbo

Irene Bellini e Roberto Giacobbo si sono conosciuti a una cena nel 1988. Sposati dalla fine degli anni ’90, sono genitori di Angelica, Giovanna e Margherita.

Instagram

La moglie di Roberto Giacobbo è presente su Instagram con il profilo @irene_bellini_giacobbo. Seguita da circa 300 persone, condivide su questo palcoscenico social diverse foto della sua vita familiare.

