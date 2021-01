Chi è Irina Shayk, la ex di Bradley Cooper?

Irina Shayk è una delle super modelle più pagate al mondo

Quando si parla di super modelle che hanno catalizzato l’attenzione sulle copertine più famose del mondo, è impossibile non chiamare in causa Irina Shayk. Scopriamo qualcosa di più sulla ex di Bradley Cooper!

Quanti anni ha Irina Shayk?

Irina Shayk, figlia di madre russa e di padre tataro – appartenente a un gruppo etnico abitante in Russia ma di origine turca – è nata il 6 gennaio 1986. Questo significa che, nel 2021, ha compiuto 35 anni.

Carriera

Irina Shayk ha iniziato la carriera di modella attorno alla prima metà degli anni 2000, iniziando fin da subito a portare a casa contratti importanti. Tra questi è possibile citare quello con Intimissimi, brand del quale è testimonial dal 2007.

Tra le altre tappe importanti del suo percorso è il caso di ricordare la prima sfilata, risalente al 2016, durante un Victoria’s Secret Fashion Show. Da non dimenticare sono poi le cover storiche, tra le quali è possibile citare quella della versione spagnola di Vogue, per la quale ha posato assieme all’ex fidanzato Cristiano Ronaldo.

Testimonial di brand come Morellato e L’Oreal, nel 2014 ha debuttato al cinema nel film Hercules – il Gueriero.

Vita sentimentale

Irina Shayk è stata, per cinque anni, la compagna di Cristiano Ronaldo. La loro relazione, come rivelato da lei stessa nel corso di un’intervista al tabloid The Sun, è finita per via dei numerosi tradimenti di lui.

Nel 2015, la super modella ha iniziato a frequentare l’attore Bradley Cooper, dal quale, nel 2017, ha avuto la figlia Lea de Seine. La loro storia è terminata nel 2019.

Instagram

Irina Shayk è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 14 milioni di persone e dedicato esclusivamente al lato professionale della sua vita.

