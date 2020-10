Lilli Gruber, conduttrice di Otto e Mezzo, è uno dei volti più noti del giornalismo italiano. Classe 1957, è sposata dal 2000 con Jacques Charmelot. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Jacques Charmelot: le parole di Lilli Gruber su di lui

Lilli Gruber, fin dall’inizio della sua carriera, preferisce puntare sull’eccellenza professionale, parlando poco della sua vita privata. Per questo, del rapporto con il marito Jacques Charmelot si hanno poche informazioni.

Quello che si sa, è frutto di dichiarazioni rilasciate dalla Gruber nel corso di varie interviste. Ospite di Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo dal 2018 al giugno 2020, ha raccontato perché si è sposata dopo i 40 anni.

Mi sono sposata tardi, a 43 anni, perché ero contro il matrimonio, poi ho incontrato l’uomo della mia vita. Sapevo che era un uomo importante per me, ma non avevo garanzie per il futuro.

La Gruber ha incontrato il marito, giornalista come lei, sul lavoro. Il loro primo incontro è avvenuto a Baghdad. Ai tempi, nonostante si fossero “un po’ innamorati” (cit.), non erano liberi sentimentalmente. Nonostante questo, si sono aspettati, si sono sposati e, come ricordato sempre dalla storica conduttrice del TG1, vivono un grande amore. La Gruber ha descritto il consorte sottolineando che non è un francese di quelli insopportabili, dal momento che ha studiato negli Stati Uniti.

