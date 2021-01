Chi è James Righton, il marito di Keira Knightley?

Il marito di Keira Kneightley è un celebre musicista.

è un celebre musicista. I due artisti si sono conosciuti nel 2011.

Assieme hanno due figlie.

James Righton è il marito dell’attrice Keira Knightley, uno dei volti più importanti del cinema internazionale. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Quanti anni James Righton?

James Righton è nato il 25 agosto 1983. Ciò significa che, nel 2021, compirà 38 anni, due più della moglie.

Carriera

Incoraggiato fin da bambino a studiare musica dal padre, James Righton, nel 2005, ha fondato il gruppo dei Klaxons, composto anche da Simon Taylor-Davis e Jamie Reynolds. La formazione new rave ha pubblicato il primo singolo nel 2006 e, l’anno successivo, il primo album, ottenendo il Mercury Prize.

Laureato in storia e politica, ha composto la colonna sonora del cortometraggio William, diretto da Simon Amstell e uscito nel 2015.

Rapporto con Keira Knightley

James Righton e la Knightley si sono incontrati per la prima volta nel 2011 a una festa di amici. Secondo quanto rivelato dal musicista, in quell’occasione erano entrambi “parecchio sbronzi”. Due anni dopo, si sono detti sì in Francia, circondati dai vigneti di proprietà della famiglia di lei. Nel 2015 hanno accolto la prima figlia Eddie, mentre nel 2019 è arrivata la secondogenita Delilah.

Instagram

James Righton è presente su Instagram con un account seguito da poco più di 13mila persone e caratterizzato dalla presenza di scatti relativi soprattutto al suo lavoro.

