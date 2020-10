Chi è Jeff Koons, l’ex marito di Cicciolina?

Cicciolina, all’anagrafe Ilona Staller, è una delle attrici di film per adulti più celebri al mondo. Ex politica, è stata sposata con Jeff Koons. Scopriamo qualcosa su di lui.

Quanti anni ha Jeff Koons, l’ex marito di Cicciolina?

Jeff Koons, all’anagrafe Jeffrey Koons, è nato a York, USA, il 21 gennaio 1955. Questo significa che nel 2020 ha compiuto 65 anni.

Carriera

Tra gli artisti più quotati al mondo, Jeff Koons si è laureato nel 1976 presso l’Art Institute di Chicago. L’anno dopo si è trasferito a New York dove, gravitando negli ambienti del MoMa, ha iniziato a farsi conoscere per i suoi look stravaganti. A questo periodo della sua carriera risale l’inizio del focus su alcune opere entrate nella storia, ossia i conigli e i fiori gonfiabili realizzati in plexiglas, plastica e specchi.

Tra le sue opere più famose è possibile citare il Coniglio d’Acciaio, risalente al 1986, ma anche la serie Luxury and Degradation, frutto di una ricerca artistica approfondita sulla decadenza portata dal consumismo.

Jeff Koons, che in una delle sue opere ha omaggiato Michael Jackson, secondo i critici ha dato sfoggio massimo del suo talento nell’opera Puppy, una scultura che raffigura un West Highland Terrier alto 12 metri e realizzato con fiori e terra.

Rapporto con Cicciolina

Jeff Koons e Cicciolina si sono sposati nel 1991. Il loro matrimonio, naufragato due anni e mezzo dopo, è coinciso con alcune delle opere più celebri e controverse di lui, come per esempio Made in Heaven. Dalla loro relazione, conclusasi con una vertenza legale internazionale, è nato Ludwig.

