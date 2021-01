Chi è Joana Lemos, la fidanzata di Lapo Elkann?

Legata a Lapo Elkann da inizio 2020, ha alle spalle una carriera nel mondo dei motori.

da inizio 2020, ha alle spalle una carriera nel mondo dei motori. Il nipote dell’Avvocato le ha da poco regalato un anello.

La compagna di Lapo Elkann ha alle spalle un matrimonio fallito.

Il nipote prediletto dell’Avvocato è pronto alle nozze: Lapo Elkann ha infatti regalato uno splendido anello alla fidanzata Joana Lemos, al suo fianco da inizio 2020. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Quanti anni ha Joana Lemos?

Joana Lemos, portoghese, è nata nel 1973. Ciò significa che, nel 2021, compirà 48 anni, quattro più del celebre compagno.

Carriera

La vita di Joana Lemos è indissolubilmente legata al mondo dei motori. Entrata nel team Yamaha nel lontano 1994, è stata la prima donna a percorrere il deserto. La svolta è arrivata nel 1997 quando, passata all’universo delle quattro ruote, ha stabilito un record, diventando la donna più giovane a correre la Parigi-Dakar.

La sua carriera in questo ambito è terminata nel 2006. Oggi come oggi, la Lemos non ha comunque lasciato totalmente il mondo dei motori: si occupa infatti di eventi sportivi e di tutto quello che ruota attorno al rally Lisbona-Dakar.

Rapporto con Lapo Elkann ed ex marito

La Lemos è legata ad Elkann, che l’ha definita la donna con la quale ha intenzione di passare il resto della vita, da inizio 2020. Come rivelato dall’imprenditore stesso, l’amore è stato coronato dal dono di un anello, con il quale lui l’ha sorpresa al risveglio.

Il loro primo incontro è avvenuto in Portogallo, Paese natale di lei, in occasione di una cena organizzata dagli zii di Elkann, che ha vissuto il classico colpo di fulmine. Joana, impegnata nel sociale, come già detto ha alle spalle un matrimonio fallito con Manuel Reymao Nogueira. Dal loro rapporto sono nati due figli: Tomas e Martim.

