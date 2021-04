Chi è Kerima Simula, la moglie di Claudio Lippi?

Kerima Simula si sono sposati nel 1989.

Il conduttore e la consorte hanno una figlia, Federica.

Dopo una crisi coniugale, sono tornati assieme.

Claudio Lippi è uno dei conduttori italiani più famosi e amati. Da diversi anni a questa parte, accanto a lui c’è una donna speciale: la moglie Kerima Simula. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Tutto su Kerima Simula, la moglie di Claudio Lippi

Su Kerima Simula si hanno poche informazioni. Alcunedi queste arrivano dal suo profilo Facebook, dove si legge, per esempio, che ha frequentato il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II.

Come già detto, il suo matrimonio con Claudio Lippi risale al 1989. Cinque anni dopo, a causa di una profonda crisi coniugale, si sono lasciati. La vita ha riservato loro una meravigliosa sorpresa, ossia la scoperta di essere ancora innamorati e la decisione di risposarsi nel 2000, alla presenza della figlia Federica.

Lei è oggi nutrizionista e ha reso Claudio Lipppi e Kerima nonni della piccola Mya Summer. Cocludiamo ricordando che la moglie del conduttore, generalmente lontana dai riflettori, in occasione della sua ospitata a Vieni da Me, gli ha fatto una sorpresa mostrandosi in un video messaggio nel corso del quale ha affermato che sono “fortunati” a essere ancora qui assieme alla figlia e alla nipotina.

