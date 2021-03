Francesco Gabbani è attualmente legato a Giulia, sua collaboratrice.

è attualmente legato a Giulia, sua collaboratrice. La ragazza vuole mantenere la riservatezza e non si sa quindi quale sia il suo cognome.

Prima di questa relazione, è stato per anni fidanzato con la tatuatrice Dalila Iardella.

Chi è la fidanzata di Francesco Gabbani, che torna a Sanremo 2021 – come ospite della finale – dopo il secondo posto dello scorso anno con Viceversa? Scopriamolo assieme!

Giulia, il grande amore di Francesco Gabbani

Giulia – di lei non si conosce il cognome – è la donna che è accanto a Francesco Gabbani da poco più di un anno.

Bionda e bellissima, come rivelato dal cantante stesso in occasione di un’ospitata nel salotto di Domenica In è una sua collaboratrice.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2021, senatore leghista attacca il Festival: “Ossessivo Gay Pride”

Molto riservata, Giulia ha incantato anche il padre dell’artista che, rilasciando dichiarazioni alla rivista Grand Hotel, ha parlato di lei come di una donna “davvero speciale”.

Giulia è esattamente l’altra metà della mela, l’anima gemella, capace di far felice Francesco con uno sguardo.

Queste le parole che il signor Sergio Gabbani ha dedicato all’attuale compagna del figlio che, come rivelato sempre dal cantante, ha passato con lui il lockdown della primavera 2020.

Prima della relazione con Giulia, Francesco Gabbani è stato legato per diversi anni a Dalila Iardella. Nel corso di una delle tante interviste rilasciate durante la sua carriera, Gabbani ha affermato che hanno rischiato più volte di lasciarsi durante la loro relazione, che li ha visti convivere per quattro anni.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2021, Amadeus: “Non ci sarà una terza conduzione di fila”