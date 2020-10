View this post on Instagram

È lei e la Bionda dietro l'uragano Borghese ! Mi chiedete spesso qualè la cosa piu bella che ha ? Oltre tutto quello che vedete , un gran cervello una grande donna e una mamma fantastica ! Tutta la famiglia ama utilizzare biologique recherche anche al mare persino le piccole Borghese. 🌊 #biologiquerechercheMilano #biologiquerecherche #blondehair #superblond #wonderwoman #alessandroborghese #beautiful #wilmaoliverio