Giampiero Mughini, scrittore, giornalista e personaggio televisivo di grande fama, è legato da diversi anni alla stessa donna. Lei è Michela Pandolfi. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita.

Michela Pandolfi: quanti anni ha la moglie di Giampiero Mughini

Michela Pandolfi, che ha alle spalle collaborazioni con prestigiosi programmi televisivi, è nata nel 1957. Ciò significa che ha 63 anni, sedici meno del celebre giornalista.

Rapporto con Giampiero Mughini

Giampiero Mughini e Michela Pandolfi sono legati da quasi 30 anni. Molto riservati in merito alla loro relazione, non hanno avuto figli. Michela, però, è diventata madre da una relazione precedente a quella con Mughini.

Lui, parlando della consorte, l’ha descritta utilizzando parole dolcissime. Nel corso di un’intervista, ha specificato che racconta poco di lei in quanto “appartiene alla realtà e non alla letteratura” e l’ha descritta utilizzando l’espressione “leggera come una piuma”.

Instagram

Amante dell’arte come il celebre compagno di vita, Michela Pandolfi non è presente su Instagram.

