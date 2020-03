Chi è Paula De La Fuente, la moglie di Javier Zanetti

In questi giorni di polemiche per la partita Juve – Inter – il confronto tra Marotta e Dal Pino è molto acceso – ai tifosi di entrambe le squadre stanno tornando alla mente momenti del passato delle loro formazioni del cuore. Per gli interisti, il pensiero corre inevitabilmente a capitan Zanetti, uno dei capisaldi della storia nerazzurra. Chi è la moglie dello storico capitano dell’Inter? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Chi è la moglie di Zanetti?

La moglie di Zanetti si chiama Paula De La Fuente. I due si sono conosciuti nel 1991, quando l’uomo che è diventato simbolo dei colori dell’Inter militava con la maglia del Tallares. Sono convolati a nozze nel 1999. Paula, figlia di un docente universitario, con Zanetti ha avuto tre figli. Sol è nata nel 2005, Ignacio nel 2008 e Tomas nel 2012. La famiglia vive sul lago di Como, per la precisione nella cittadina di Moltrasio.

Che lavoro fa Paula Zanetti

Paula, la donna che da più di 20 anni è al fianco di Javier Zanetti, lavora con il marito. Degno di nota è il suo impegno nella gestione della Fundación P.U.P.I., principale progetto benefico dell’ex capitano dell’Inter di cui Paula è cofondatrice.

I dettagli della loro storia

Nel 2017, Paula Zanetti ha raccontato al sito calciomercato24.it alcuni dettagli della sua storia con l’ex capitano dell’Inter. Ha sottolineato che stanno assieme da quando lei aveva 14 anni e che per stargli vicino ha deciso di abbandonare l’università e di trasferisi in Italia. Paula ha svelato anche che Javier quando può va a correre per allenarsi e che lo ha fatto anche in un giorno a dir poco speciale, ossia quello del matrimonio.

Instagram

Paula De La Fuente in Zanetti ha un profilo Instagram ufficiale, seguito da poco più di 18mila persone.

Qui condivide post sulla sua vita familiare – vedi la foto sopra, in cui parla della quotidianità durante l’emergenza Coronavirus – ma anche dettagli relativi all’impegno con la Fondazione che, da diversi anni ormai, porta avanti con il marito. Non mancano ovviamente gli scatti con i tre figli.

