Chi è la moglie di Joe Biden, candidato alla presidenza degli USA?

Joe Biden, sfidante di Donald Trump alla Casa Bianca, è sposato con Jill Tracy Jacobs. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Quanti anni ha Jill Biden?

Jill, sposata con Biden dal 1977, è nata ad Hammonton il 3 giugno 1951. Ciò significa che nel 2020 ha compiuto 69 anni.

Studi e carriera

Dopo un percorso di studi nel campo del merchandising di moda, Jill ha deciso di cambiare strada. Sposatasi nel 1970 con l’ex giocatore di baseball Bill Stevenson, assieme a lui ha aperto un locale molto apprezzato dagli studenti dell’Università del Delaware, lo Stone Balloon. Con un passato di modella, nel 1975 ha conseguito il Bachelor of Arts presso l’Università del Delaware e ha iniziato, come supplente, a insegnare inglese.

Nel 2007, all’età di 55 anni, ha conseguito un Doctor of Education presso l’Università del Delaware. Ricordiamo altresì il suo impegno nella promozione della cultura per i bambini che vivono in contesti di disagio sociale.

Rapporto con Joe Biden

Jill ha incontrato per la prima volta il marito nel 1975 in occasione di un appuntamento al buio organizzato dal fratello di lui. Ai tempi, l’ex vice presidente degli Stati Uniti d’America, era già senatore del Delaware. Nel 1977, si sono sposati con rito cattolico. Quattro anni dopo, hanno accolto la figlia Ashley.

Instagram

Jill Biden è presente su Instagram con un account seguito da oltre 700mila persone e tramite il quale condivide soprattutto contenuti inerenti la campagna elettorale del marito.