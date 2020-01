Chi è la strepitosa Sharon Fonseca, fidanzata di Gianluca Vacchi?

L’imprenditore bolognese Gianluca Vacchi ha un nuovo amore dalle origini venezuelane. La giovane e bellissima modella Sharon Fonseca.

Chi è Sharon?

L’affascinante modella con un fisico mozzafiato ha 23 anni ed è nata nel Venezuela. È emigrata a Miami per cercare il lavoro dei suoi sogni e sembra che, proprio in questa città, abbia incontrato Gianluca. Vacchi si era trasferito a Miami dopo la fine della relazione con Giorgia Gabriele. La bella Sharon ha probabilmente fatto colpo sull’imprenditore, non solo per la sua immensa bellezza, ma anche per la sua intelligenza. La Fonseca, infatti, non è soltanto una modella ma è anche una blogger e una giornalista. Lei adora scrivere racconti, è appassionata di fotografia ed è molto presente sui social, seguita da 167.000 follower. È inoltre co-founder di un negozio di gioielli di Miami chiamato Omkara.

È una coppia che scoppia?

La coppia pare che abbia passato diversi giorni di amore e intimità a Miami, ma subito dopo si sono spostati in Italia, nelle colline bolognesi. A breve sembra che i due si sposteranno nuovamente, per dirigersi verso la bellissima villa che Vacchi possiede in Sardegna.

Secondo coloro che hanno visto Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca insieme, i due sembrano molto affiatati. Il manager appare infatti molto innamorato della modella che, a sua volta, è riuscita a conquistare Vacchi sia con la sua bellezza , ma soprattutto per la sua forte personalità. Al momento la coppia si sta rilassando tra le mura del L’Eremita, la tenuta di lusso che il manager ha a Bologna.

I post di Sharon su Instagram

Il 19 gennaio 2020 la bella Sharon ha postato una foto sul suo profilo Instagram, in cui si mostra in tailleur rosso, con una scollatura da urlo attraverso cui si può benissimo intravedere il seno, pantaloni attillatissimi che evidenziano le sue forme vertiginose. Scrivendo che:

«Pronti per un matrimonio oggi. Ieri sera stavo parlando con un’amica di ciò che lo stile significa per me e le ho detto che la cosa più importante per me è sentirsi bene con se stessi poiché cambia automaticamente il modo in cui ci riflettiamo all’esterno. Quando ti senti bene, stai bene».

