Chi è Laura Schmidt, la moglie di Vasco Rossi?

Vasco Rossi, il Comandante, il Blasco: la musica del rocker di Zocca ha segnato la vita di tantissime persone. Sempre sulla cresta dell’onda, Vasco Rossi è sposato dal 2012 con Laura Schmidt, al suo fianco dal 1987. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Quanti anni ha Laura Schimdt, la moglie di Vasco Rossi?

Laura Schimdt è nata a Milano nel 1970, figlia di madre italiana e di un padre originario della città di Ratisbona. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 50 anni, 18 meno del consorte.

Rapporto con Vasco Rossi

Vasco Rossi e Laura Schmidt si sono conosciuti nel lontano 1987 grazie a Massimo Riva, compianto chitarrista del comandante scomparso nel 1999. Ai tempi, lei era una ragazzina intenzionata a incontrare il suo mito. Da allora non si sono più lasciati.

Nel 1991, dal loro amore è nato Luca, primo figlio per Laura e terzo per Vasco Rossi. Ai tempi, infatti, il cantante emiliano era già padre di Davide e Lorenzo, nati da due madri diverse (il secondo è stato riconosciuto dal padre, con il uqale ha oggi un ottimo rapporto).

Ventun’anni dopo la nascita di Luca e a un quarto di secolo dall’inizio della loro unione, Vasco Rossi e Laura Schmidt si sono sposati con una cerimonia civile. Ecco le parole con cui, ai tempi, il rocker ha commentato le sue nozze:

In questo paese le leggi sono poco chiare, sempre confuse e interpretabili, non si sa mai cosa può accadere. E comunque non sono regolamentate chiaramente le coppie di fatto perché al Vaticano non sono simpatiche e anche ai nostri politici non piacciono tutte queste novità.

