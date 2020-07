Laura Freddi è una delle donne simbolo della tv italiana. Ex di Non è la Rai ed ex velina di Striscia la Notizia, ha avuto una storia con Paolo Bonolis. Oggi come oggi, da quell’amore sono passati più di vent’anni e la Freddi, classe 1972, è felice con Leonardo D’Amico, l’uomo che l’ha resa madre di Ginevra, nata nel 2018, e con il quale convolerà presto a nozze.

Leonardo D’Amico: quanti anni ha e che lavoro fa

Leonardo D’Amico è nato nel 1973 a Roma. Di professione è fisioterapista e si occupa molto di giocatori di volley e beach volley. La passione per la pallavolo è tra i punti in comune che ha con la Freddi, incontrata nel 2013.

Come sopara specificato, nel 2018 i due sono diventati genitori della piccola Ginevra, arrivata dopo tanti anni all’insegna del desiderio di maternità per l’ex velina, che ha calcato il bancone di Striscia la Notizia assieme a Miriana Trevisan.

Matrimonio con Laura Freddi

Di matrimonio con Laura Freddi si parla già da diversi anni. Nel 2018, la showgirl e il suo compagno hanno fatto una promessa in merito a delle future nozze fatta al loro padre spiriturale che, secondo quanto rivelato da lei stessa, avrebbe dato loro una ‘tiratina ‘d’orecchie’.

Adesso, a due anni circa da quelle parole, la coppia ha ripreso le fila del progetto, intenzionata a dirsi sì con una grande festa con tanti invitati, nella quale la loro bambina avrà un ruolo speciale, in quanto porterà le fedi. Ricordiamo che la Freddi è già stata sposata in passato con Claudio Casavecchia. Il loro matrimonio è durato dal 2006 al 2008. Ora l’attesa è alta per quello con D’Amico, la cui data era già stata fissata prima dell’arrivo della pandemia a sconvolgere i piani.

