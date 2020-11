Fabrizio Corona si risposa. Almeno stando alla pubblicazioni, esposte il 19 novembre 2020. Lei è Lia Del Grosso, classe 1973 (un anno in più rispetto all’ex re dei paparazzi).

Che lavoro fa Lia Del Grosso?

Lia Del Grosso è amministratrice unica di un’agenzia di marketing a Milano, la Luxury Creative Agency. Come ricordato da Dagospia, conosce l’ex marito di Nina Moric da cinque anni.

Le accuse di Nina Moric

Questa novità relativa alla vita privata di Fabrizio Corona è arrivata in concomitanza con alcune dichiarazioni rilasciate su Instagram da Nina Moric, con la quale l’ex re dei paparazzi si è scontrato fortemente negli utlimi mesi.

È sposato con una signora di 50 e passa anni e ha una relazione con Mariana Rodriguez.

Ex assistente di un chirurgo molto vicino a Lele Mora, la Del Grosso è stata avvistata per la prima volta accanto a Corona in occasione del suo 43esimo compleanno. I due, che come già detto si conoscono da tempo, si sarebbero ritrovati dopo l’uscita dal carcere di Corona.

La Del Grosso, stando sempre alle dichiarazioni di Dagospia, lo avrebbe aiutato nel percorso di reinserimento nel tessuto sociale. Lei, addirittura, gli sarebbe stata accanto pure durante le udienze. Non resta che attendere per vedere gli sviluppi della vicenda e l’eventuale matrimonio.

