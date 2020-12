Chi è Lorenzo Doni, il secondo marito di Irene Grandi

Lorenzo Doni è l’uomo che, diversi anni fa ormai, ha conquistato il cuore della cantante Irene Grandi, portandola all’altare per la seconda volta.

Che lavoro fa il marito di Irene Grandi?

Il marito di Irene Grandi è un avvocato. Non si conosce la sua data di nascita. Si sa però che, come la celebre cantante, è un toscano DOC, originario di Firenze. Appassionato di golf, Lorenzo Doni ha una casa a Narbolia, nel cuore della Sardegna.

Proprio in questa terra meravigliosa Lorenzo ha la possibilità di esercitare la sua passione, lavorando come istruttore di golf presso John Jacobs Practical Golf School di Is Arenas.

Rapporto con Irene Grandi

Irene Grandi e Lorenzo Doni sono convolati a nozze nel luglio 2018. La cerimonia si è svolta a Narbolia, luogo molto alla coppia. In occasione del matrimonio, la Grandi, che ha alle spalle una carriera pluridecennale all’insegna dei successi, ha intonato per il neo sposo il brano Hallelujah di Leonard Cohen.

Della loro storia non ha mai parlato tanto. In occasione di un‘intervista a Vanity Fair, ha affermato che, prima che l’amore iniziasse, lui l’ha cercata tanto, mandandole diversi messaggi e che, alla fine, lei è capitolata per insistenza.

