Chi è Louis Garrel, il marito di Laetitia Casta?

Louis Garrel, il marito di Laetitia Casta, è un famoso attore francese.

La coppia è in attesa del primo figlio.

Lui ha alle spalle una lunga storia con Valeria Bruni Tedeschi.

Laetitia Casta, 43 anni a maggio, è in attesa del quarto figlio. il padre del nascituro è l’attore francesce Louis Garrel. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Quanti anni ha Louis Garrel?

Louis Garrel è nato a Parigi il 14 giugno 1983. Ciò significa che, nel 2021, compirà 38 anni, cinque meno della moglie. Il marito dell’attrice corsa è figlio d’arte: suo padre è infatti il regista Philippe Garrel, mentrela madre è l’attrice e sceneggiatrice Brigitte Sy.

Carriera

Il percorso di Louis Garrel nel mondo della settima arte è iniziato alla fine degli anni ’80, con una piccola parte nel cast di uno dei film del padre, Les Baisers de Secours. La svolta per lui è però arrivata nel 2001, con la pellicola Ceci est mon Corps di Rodolphe Marconi.

Un’altra tappa importante della sua carriera risale al 2003, anno del film The Dreamers – I Sognatori, penultima prova dietro la macchina da presa di Bernardo Bertolucci. Comparso in oltre 30 film, Garrel ha lavorato con i più grandi registi del mondo. L’ultimo in ordine di tempo è Woody Allen, che lo ha diretto in Rifkin’s Festival.

Il marito di Laetitia Casta si è cimentato anche come regista. Il suo esordio dietro la macchina da presa risale al 2011 con il cortometraggio La Règle de Trois. Successivamente ha diretto i film Due Amici e L’Uomo Fedele.

Valeria Bruni Tedeschi

Louis Garrel è stato legato per diversi anni a Valeria Bruni Tedeschi. La coppia ha adottato una bambina di origine senegalese, Oumy.

Rapporto con Laetitia Casta

Legati dal 2015, Garrel e la Casta si sono sposati due anni dopo in Corsica. A fine gennaio 2021, l’attrice è stata paparazzata per strada visibilmente incinta.

Instagram

Louis Garrel è presente su Instagram con un profilo dove, per ora, ha pubblicato solo 15 post legati al suuo lavoro.

