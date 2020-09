Luca Filippo Carlo è il figlio del grande Lucio Battisti, scomparso il 9 settembre 1998 a soli 55 anni.

Luca Battisti: quanti anni ha?

Luca Battisti, figlio di Lucio e della moglie Grazia Letizia Veronese, è nato il 25 marzo 1973. Ciò significa che, pochi mesi fa, ha compiuto 47 anni.

Carriera musicale

Luca Battisti ha respirato musica fin da bambino e ha deciso di mettere quest’arte al centro del suo percorso personale e professionale. Il figlio del grande Lucio, che ha utilizzato per diversi anni lo pseudonimo Lou Scoppiato, ha militato, all’inizio degli anni 2000, nel gruppo degli Hospital. Con questa formazione fondata da lui stesso ha inciso tre dischi: Dio C’è, New Rawmantics ed Exsistence, tutti album autoprodotti.

Grande fan dei Beatles, Luca Battisti si è sempre battuto, assieme alla madre, per preservare la memoria aristica del grande genitore. Degna di nota a tal proposito è la diatriba legale avente l’obiettivo di non far finire all’asta i diritti delle canzoni del grande cantautore, artista che ha segnato la storia della musica italiana.

Instagram

Luca Battisti, che ha contribuito con i suoi disegni da bambino alla copertina dell’album del padre Eh Già, non è presente sui social. Esattamente come il padre dagli anni ’80 in poi, ha scelto una vita lontano dai riflettori.

