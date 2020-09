Renato Zero, che compie 70 anni il 30 settembre del 2020, ha avuto un’appassionata storia d’amore con Lucy Morante. Si tratta di un rapporto molto importante per il re dei sorcini. Così tanto da aver portato molti a credere che, negli anni ’70, i due fossero convolati a nozze.

Renato Zero è stato davvero sposato?

Lucy Morante è davvero l’ex moglie di Renato Zero? Sono tantissime le persone che si fanno domande in merito. A smentire il gossip in merito alle sua nozze ci ha pensato il cantante stesso che, durante un’intervista nel salotto di Domenica In, ha dichiarato a Mara Venier di essere “sposato con il proprio pubblico”.

Ma chi è Lucy Morante? Come sopra specificato, lei e la voce di successi come Mi Vendo si sono conosciuti all’inizio degli anni ’70. Ai tempi – era analogica ora lontanissima – Lucy vendeva musicassette fuori dai concerti del re dei sorcini.

Sorella di Massimo Morante, chitarrista dei Goblin (il gruppo che ha scritto la colonna sonora di Profondo Rosso di Dario Argento), è da tanto tempo una presenza centrale nella vita del cantante, diventando sua manager.

“Con Lucy non ho mai davvero rotto”: queste le parole che, in un’intervista di qualche anno fa, Renato Zero ha dedicato a Lucy Morante, uno dei suoi pochi amori noti ai media (l’altro è con Enrica Bonaccorti) e, senza dubbio, una donna che continua a essere centrale per la sua vita personale e artistica.

