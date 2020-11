Alessandro Cattelan, conduttore di X Factor, è sposato da anni con Ludovica Sauer. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Quanti anni ha Ludovica Sauer, la moglie di Alessandro Cattelan?

Ludovica Sauer è nata nel 1981. Questo significa che, nel 2020, ha compiuto 39 anni, uno meno dei marito (Cattelan è nato a Torino l’11 maggio 1980).

Carriera

Ludovica Sauer ha un passato da modella in Svizzera. La bellissima moglie di Alessandro Cattelan ha lavorato anche come Miss Estathe in occasione del Giro d’Italia.

Rapporto con Alessandro Cattelan

Sposati dal 2014, Ludovica Sauer e Alessandro Cattelan si sono conosciuti sugli spalti dello stadio in occasione di una partita. Il conduttore di X Factor ha parlato diverse volte dei momenti più importanti del loro rapporto.

Raccontando per esempio della proposta di matrimonio, ha rivelato che è partito tutto quando la Sauer era preoccupata di eventuali questioni burocratiche relative al loro status di coppia convivente con figli. Come dichiarato da Cattelan stesso, da lì è arrivata la proposta poco romantica con la frase “Vabbè sposiamoci”.

LEGGI ANCHE: Alessandro Cattelan: età, vita privata, moglie, libri, programmi TV

Il venerdì santo del 2014, la coppia è convolata a nozze con una cerimonia civile riservatissima celebrata presso il Comune di Milano.

Figlie

Ludovica Sauer ha avuto da Alessandro Cattelan due figlie: Nina, nata nel 2012, e Olivia, venuta al mondo nel 2016.

Instagram

Ludovica Sauer è presente su Instagram con un profilo seguito da circa 165mila persone, tramite il quale condivide dettagli relativi alla vita familiare e alle collaborazioni da influencer.

LEGGI ANCHE: Chi è Joachim Sauer, il marito di Angela Merkel