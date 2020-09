Fatima Trotta, conduttrice di Made in Sud al fianco di Stefano De Martino, è una professionista di grande successo e una donna appagata nella vita privata. Da diversi anni, infatti, è felice accanto al marito. Cosa sappiamo di lui? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Chi è Luigi De Falco?

Luigi De Falco, marito della celebre conduttrice napoletana, è un comico. Il loro incontro è avvenuto proprio sul lavoro. Luigi, assieme al fratello Vincenzo, fa infatti parte del duo comico I Gemelli De Falco, arrivato al successo a metà del primo decennio degli anni 2000 grazie al Festival Del Cabaret. Anno di svolta è stato anche il 2007, che ha visto i gemelli De Falco iniziare la collaborazione con il Teatro Tam Tunnel Comedy Club.

Questo traguardo ha permesso loro di arrivare su palchi molto prestigiosi, come per esempio quello di Made in Sud.

LEGGI ANCHE: Adriana Volpe: “Le scusa di Giancarlo Magalli non sono mai arrivate”

Quanti anni ha?

Luigi De Falco, marito di Fatima Trotta, è nato il 14 gennaio 1982. Ha quindi attualmente 38 anni, quattro più della conduttrice di Made in Sud, classe 1986. La bella conduttrice di Made in Sud, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni che, se Luigi De Falco non avesse lasciato il mondo della tv, in cui lavoravano entrambi, non lo avrebbe mai considerato.

Matrimonio

Fatima Trotta e Luigi De Falco sono convolati a nozze dopo diversi anni di relazione nel 2016. Il matrimonio, celebrato in provincia di Avellinno, ha visto, tra i testimoni, il comico Biagio Izzo, collega e amico della sposa.

Instagram

Se sul profilo di Fatima Trotta compaiono soprattutto scatti legati alla parentesi lavorativa della sua vita, sull’Instagram di Luigi, seguito da circa 700 persone, è presente un tenerissimo scatto della coppia al tramonto, con la poesia del mare sullo sfondo.

LEGGI ANCHE: Vi ricordate di Roberto Ciufoli? Che fine ha fatto l’attore e regista