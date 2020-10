Chi è Luigi Manconi, il marito di Bianca Berlinguer?

Bianca Berlinguer è una delle più celebri conduttrici italiane. Volto del talk show Cartabianca, è sposata con Luigi Manconi. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

LEGGI ANCHE: Ecco chi è la compagna di Luigi Di Maio

Luigi Manconi: quanti anni ha?

Luigi Manconi è nato a Sassari il 21 febbraio 1948. Ciò significa che, nei mesi scorsi, ha compiuto 72 anni.

Carriera

Luigi Manconi, marito di Bianca Berlinguer, ha alle spalle una carriera molto ricca di successi in campo giornalistico e politico. Militante di Lotta Continua dal 1969 al 1975, ha firmato articoli sulla rivista Ombre Rosse.

In qualità di critico musicale, percorso professionale che ha intrapreso utilizzando lo pseudonimo di Simone Dessì, è finito al centro dell’attenzione mediatica per via di considerazioni fortemente negative in merito a Storia di Un Impiegato, album di Fabrizio De André.

Giornalista professionista dal 1987, è stato eletto al Senato nel 1994 nelle liste dei Verdi. Iscritto ai DS nel 2005, nel febbraio 2013 è stato eletto al Senato nelle file del PD in Sardegna, assumendo anche l’incarico di responsabile del Dipartimento Nazionale per i Diritti Civili. Il marito di Bianca Berlinguer è noto anche per la sua attività umanitaria. Luigi Manconi, infatti, è iscritto da anni ad Amnesty International.

Vita privata

Luigi Manconi si è sposato due volte. Dalla prima moglie, ha avuto i figli Davide e Giacomo. Dal rapporto con Bianca Berlinguer, che prima di diventare sua moglie era sposata con Stefano Marroni, è nata Giulia, classe 1998.

LEGGI ANCHE: Bianca Berlinguer: età, famiglia, carriera giornalistica, programmi tv