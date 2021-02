Chi è Manuela Suma, la moglie di Nicola Savino, conduttore de Le Iene?

Manuela Suma è sposata con Nicola Savino dal 2009.

La coppia ha una figlia, Matilda, nata nel 2006.

Conduttore radiofonico e tra i volti del programma Le Iene, Nicola Savino è innamorato da tantissimi anni di Manuela Suma. Scopriamo qualcosa su di lei!

Quanti anni ha la moglie di Nicola Savino?

Manuela Suma è nata nel 1975. Ciò significa che, nel 2021, compie 46 anni, 8 meno del marito, classe 1967.

Che lavoro fa?

La moglie di Nicola Savino – prima di convolare a nozze con lei, il conduttore era già stato sposato – è una designer di moda. La sua “creatura” professionale più famosa è la linea Beachside. Come dice il nome stesso, si tratta di un brand di costumi e abbigliamento da spiaggia con materie prime made in Italy (come si può vedere dall’account Instagram ufficiale, dove compare anche uno scatto che vede protagonisti Nicola Savino e Linus, si tratta di un progetto dedicato anche agli uomini oltre che alle donne e ai più piccoli).

Rapporto con Nicola Savino

Manuela Suma e Nicola Savino si sono sposati il 29 maggio 2009 dopo 10 anni di relazione. Come già detto, l’amore per Manuela – che lavora anche come costumista televisiva e come stylist di vip quali Benedetta Parodi – è arrivato per il conduttore dopo il fallimento del suo matrimonio, celebrato quando era appena 24enne. La coppia ha una figlia, Matilda, nata nel 2006.

lnstagram

Manuela Suma è presente su Instagram con un account seguito da oltre 42mila persone. Su questo palcoscenico social, condivide sia scatti legati al suo brand, sia dolcissime foto di famiglia e di coppia.

