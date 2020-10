Ballerina, conduttrice e, da poco meno di un mese, concorrente de Il Grande Fratello Vip. Lei è Matilde Brandi, uno dei volti più noti dello spettacolo italiano. Classe 1969, la Brandi è legata da diversi anni allo stesso uomo, Marco Costantini.

Marco Costantini: quanti anni ha?

Marco Costantini è nato a Roma il 28 febbraio 1964. Questo significa che nel 2020 ha compiuto 56 anni (ha 5 anni più della compagnia, che prima di incontrare lui ha avuto una lunga storia con l’attlre Paolo Brosio).

Che lavoro fa?

Marco Costantini non fa parte del mondo dello spettacolo. Il compagno di Matilde Brandi è infatti commercialista, titolare di uno studio a Roma. Leaureato in Economia e Diritto d’Impresa presso l’Università di Cassino e in Sociologia presso quella di Urbino, nel corso degli anni ha ricoperto numerose cariche istituzionali nella sua categoria di appartenenza.

Il compagno di Matilde Brandi è anche docente presso diversi percorsi di formazione in materia tributaria e concorsuale.

Rapporto con Matilde Brandi

Marco Costantini e Matilde Brandi sono legati da diversi anni. La ballerina e il commercialista nel 2006 sono diventati genitori di due gemelle: Aurora e Sofia.

Instagram

Marco Costantini non ha Instagram. Le poche foto che si hanno di lui provengono dai profili social della Brandi, che ha parlato del compagno definendolo un “uomo molto serio e diverso da lei”.

