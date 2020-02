Il 10 febbraio è andata in onda la prima puntata de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome. La fiction, tratta dal romanzo di Elena Ferrante, è dietta da Saverio Costanzo, figlio di Maurizio. Le due protagoniste, ospiti nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, stanno catalizzando l’attenzione mediatica da diverso tempo.

Il personaggio di Lenù – Elena Greco – è interpretato da Margherita Mazzucco. Se vuoi scoprire qualcosa di più su di lei, seguici nelle prossime righe.

LEGGI ANCHE: Isabella Ragonese: età, vita privata, carriera, film

Chi è Margherita Mazzucco?

Margherita Mazzucco è un’attrice diventata famosa proprio grazie alla riduzione televisiva dei romanzi della Ferrante. Classe 2004, la ragazza è nata e cresciuta a Napoli. Margherita Mazzucco frequenta con profitto il liceo classico nella sua città. La giovane interprete di Elena Greco, prima di finire sul set di Saverio Costanzo non aveva mai pensato di intraprendere la carriera di attrice. Le cose sono cambiate quando, nella sua scuola, sono stati organizzati i casting della fiction.

La scelta di cercare le protagoniste della fiction in un liceo non è stata casuale. A quanto pare, la stessa Elena Ferrante – la cui identità dopo tanti anni dall’uscita dei suoi primi libri è ancora segreta – avrebbe espressamente chiesto di optare per attori alle prime armi.

Tra loro c’è Margherita Mazzucco, che condivide con il personaggio che interpreta l’incarnato chiaro, gli occhi azzurri e i capelli biondi. La giovane attrice, che è diventata amica della compagna di set Gaia Girace, è molto riservata sulla sua vita privata. Il suo profilo Instagram @margheritamazzucco, infatti, è accessibile solo ai follower confermati.

Le poche cose che si sanno di lei sono legate alle interviste, nel corso delle quali ha rivelato la sua amicizia con la Girace – che vive invece a Vico Equense e che condivide con lei un gruppo WhatsApp chiamato Il Rione – ma anche quello che ha imparato dal suo personaggio, ossia la determinazione e il valore dell’emancipazione femminile.