Chi è Margherita Molinari, la bomber di Avanti un Altro

Margherita Molinari: cosa sappiamo di lei

Margherita Molinari è entrata a far parte della squadra di Avanti un Altro nel gennaio 2018. La giovane, come sopra specificato, è nello studio della trasmissione di Paolo Bonolis nelle vesti di bomber. Il suo compito è quindi quello di porre ai concorrenti domande inerenti il mondo del calcio.

Tifosa della Juventus e originaria di Forlì, è nata nel 1995. Diplomata al Liceo Classico, si è laureata in Scienze Politiche presso il distaccamento forlivese dell’Università di Bologna. Quando è comparsa per la prima volta nello studio della trasmissione condotta dal futuro nonno Paolo Bonolis, in tanti si sono accorti che la giovane non era di certo all’esordio nel mondo dello spettacolo.

Margherita Molinari, infatti, nel 2012 è stata concorrente di Veline. Nel 2015, invece, ha gareggiato per la conquista della fascia di Miss Italia, rappresentando la sua terra d’origine con il titolo di Miss Emilia.

Il percorso nel mondo dello spettacolo e della televisione di Margherita Molinari comprende anche un’altra tappa importante. Quale di preciso? La partecipazione a L’Eredità. Nello studio del quiz show attualmente condotto da Flavio Insinna, è riuscita anche a ‘laurearsi’ campionessa.

Instagram

Margherita Molinari è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 240mila persone. Grazie alla sua bio su questo social è possibile scoprire diverse cose. Prima di tutto, si può sapere che in questo momento è iscritta all’Università IULM e che vive a Milano.

Le foto la vedono ovviamente al masismo della sua bellezza, tra scatti in costume per campagne di moda, istantanee nella sua Romagna e scatti con la mamma, anche lei su Instagram dove si definisce “fashion addicted”.

