Tra i simboli del tennis mondiale, Rafael Nadal è sposato con Maria Francisca Perelló. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Quanti anni ha la moglie di Rafael Nadal?

Maria Francisca, detta Xisca, è nata nel 1988. Questo signfica che, nel 2020, ha compiuto 32 anni, due in meno rispetto al consorte.

LEGGI ANCHE: Milano, la svolta smoke free: dal 1° gennaio 2021 non si potrà più fumare all’aperto

Che lavoro fa?

La moglie di Rafael Nadal ha una professione lontana dal jet set: Maria Francisca, infatti, lavora in banca come assicuratrice. Molto riservata, non ha un account Instagram. Le foto su di lei presenti sul social sono infatti legate a profili creati dai fan. Il profilo Instagram di Rafael Nadal è infatti una vetrina della sua vita da stella della racchetta e non accenna in alcun modo alla vita privata.

LEGGI ANCHE: Chi è Mario Fargetta, l’ex marito di Federica Panicucci?

Rapporto con Rafael Nadal

Maria Francisca e Rafael Nadal si sono conosciuti da adolescenti grazie alla sorella di lei, Isabel. Dopo quindici anni di storia, si sono detti sì il 19 ottobre 2019 a Maiorca, località Sa Fortaleza, in una tenuta da favola caratterizzata dalla presenza di un castello del ‘600.

Alla cerimonia blindatissima – gli sposi hanno vietato gli smartphone – erano presenti circa 350 invitati, tra cui il re emerito di Spagna e la moglie Sofia di Grecia. Ora, come sottolineato da Rafa Nadal nel corso di un’intervista, ci sarebbe il progetto di allargare la famiglia.

LEGGI ANCHE: Chi è Paola Rossi, la fidanzata di Salvatore Esposito?