Chi è Maria Scicolone, la sorella di Sophia Loren e madre di Alessandra Mussolini?

Maria Scicolone, madre di Alessandra Mussolini, è più giovane di 4 anni rispetto alla celebre sorella.

Oltre ad Alessandra Mussolini ha anche un’altra figlia, Elisabetta.

Ha scritto tre libri.

Alessandra Mussolini, che nei mesi scorsi ha stupito sulla pista di Ballando con le Stelle come concorrente in compagnia del ballerino Mykel Fonts, è figlia di Maria Scicolone e nipote della grande Sophia. Scopriamo qualcosa di più sulla madre dell’ex politica.

Quanti anni ha Maria Scicolone?

Maria Scicolone, all’anagrafe Anna Maria Villani Scicolone, è nata a Pozzuoli l’11 maggio 1938. Ciò significa che, nel 2021, compirà 83 candeline (4 meno della celebre sorella).

Carriera

Trasferitasi a Roma da giovanissima assieme alla madre e alla sorella all’inizio della sua promettente carriera, non potè studiare in quanto, a detta della genitrice, sarebbe stato sconveniente per la sorella di un’allora promessa del cinema iscriversi a scuola con il cognome materno in quanto il padre, Riccardo Scicolone, non l’aveva riconosciuta. Le cose cambiarono però quando lui, in situazione di indigenza economica, chiese un prestito all’ex compagna e alla figlia maggiore ormai famosa, che lo vincolarono al riconoscimento di Maria.

La madre di Alessandra Mussolini nel corso della sua giovinezza ha seguito la sorella in giro per il mondo sul set. Cantante di talento – duettò con Frank Sinatra – nel 1962 si è sposata con il pianista Romano Mussolini, figlio del Duce e di Rachele Guidi. Dalla loro unione sono nate Alessandra, venuta al mondo lo stesso anno del matrimonio dei genitori, ed Elisabetta, classe 1967 e titolare di uno studio notarile a Roma.

La sorella di Sophia Loren ha inciso due singoli all’inizio degli anni ’70 e si è fatta conoscere come scrittrice. Ha firmato infatti due libri di cucina e l’autobiografia La Mia Casa è Piena Specchi, volume dal quale è stata tratta una miniserie.

Divorziata da Romano Mussolini nel 1976 – il pianista è venuto a mancare nel 2006 – ha sposasto in seconde nozze il cardiologo iraniano Abdoul Majid Tamiz.

