Riccardo Polizzy Carbonelli, uno dei volti più celebri della fiction Un Posto al Sole, è sposato con l’attrice Marina Lorenzi. Scoriamo qualcosa di più su di lei.

Marina Lorenzi, una carriera di successi tra grande cinema e teatro

Marina Lorenzi, la moglie di Riccardo Polizzy Carbonelli, è una talentuosa attrice. Diplomata presso l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, ha esordito in teatro ne I Sette Re di Roma, spettacolo che l’ha vista lavorare con il grandissimo Gigi Proietti in veste di regista.

Nel corso della sua lunga carriera, ha lavorato al fianco di un altro grande, ossia Vittorio Gasmann, che l’ha diretta nella piece L’Addio del Mattatore, spettacolo nel quale è stato anche attore.

La carriera di Marina Lorenzi è caratterizzata anche da diversi successi al cinema. Anche per quanto riguarda il grande schermo, l’esordio è stato con un mostro sacro.

La moglie di Riccardo Polizzy Carbonelli, infatti, ha iniziato il suo percorso nella settima arte in Ginger e Fred, pellicola del maestro Federico Fellini. Per quanto riguarda il suo lavoro in tv, è il caso di citare fiction come La Squadra e Distretto di Polizia.

Rapporto con Riccardo Polizzy Carbonelli

Marina Lorenzi e Riccardo Polizzy Carbonelli sono legati dal 2002. Quattro anni dopo, sono convolati a nozze. Come ricordato dall’attore volto di Roberto Ferri nella soap di Rai Tre, tra i suoi sogni c’è la possibilità di riuscire, un giorno, a lavorare con la moglie.

