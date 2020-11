Federica Panicucci, che sarà alla guida del Capodanno Mediaset, è oggi legata all’imprenditore milanese Marco Bacini. Prima dell’inizio di questo travolgente amore, nella sua vita c’era Mario Fargetta.

Quanti anni ha Mario Fargetta, l’ex marito di Federica Panicucci?

Mario Fargetta, ex marito di Federica Panicucci, è nato a Lissone, provincia di Monza e Brianza, il 19 luglio 1962. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 58 anni, cinque meno dell’ex consorte, classe 1967.

Carriera

Mario Fargetta, conosciuto con lo pseudonimo Get Far, ha iniziato a lavorare a 14 anni facendo il tappezziere e aiutando nell’attività di famiglia a seguito della morte del padre, portando avanti nel contempo gli studi di informatica. La sua carriera in ambito musicale ha preso il via a seguito della vittoria di un concorso per dj, che li ha permesso di vivere un periodo di lavoro presso Super Antenna Monza. A questo periodo della sua vita risale anche il clou di una carriera di calciatore, che lo ha visto vestire la maglia dell’A.C. Besana.

Alla fine degli anni ’80 si è aperta per lui la parentesi della collaborazione con Radio Deejay. Ricordiamo anche i numerosi singoli che ha pubblicato nel corso della sua carriera. Il primo, The Music Is Movin’, risale al 1992. L’ultimo, invece, è il brano Feel So Right.

Rapporto con Federica Panicucci

Mario Fargetta è stato sposato con Federica Panicucci dal 2006 – si sono uniti in matrimonio dopo tanti anni di relazione – al 2015, anno in cui Giulia Bongiorno, avvocato della conduttrice, ha reso pubblica la loro separazione. Dal loro amore sono nati Sofia, classe 2005, e Mattia, venuto al mondo nel 2007.

Instagram

Mario Fargetta è presente su Instagram con un account seguito da oltre 87mila persone.