Anche se con una modalità molto diversa dal passato, il concorso di Miss Italia si è comunque svolto in questo strano 2020, l’anno del Covid. A vincere l’ambita corona è stata la laziale Martina Sambucini, che subentra a Carolina Stramare. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Quanti anni ha Miss Italia 2020?

Martina Sambucini, Miss Italia 2020, è nata a Marino, provincia di Roma, il 24 luglio 2001. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 19 anni.

Dove abita

Martina Sambucini vive a Frascati, Comune della provincia di Roma.

Cosa studia?

Diplomata al Liceo Linguistico, è iscritta al corso di laurea di Psicologia della Comunicazione e del Marketing. Raggiunta dai microfoni dell’AdnKronos, ha affermato di aver avuto il Covid nei mesi scorsi e di essersene accorta pr via della perdita di gusto e olfatto.

Miss Italia

Proclamata Miss Roma il 13 settembe 2020, il 14 dicembre è stata eletta Miss Italia in diretta streaming (con i voti di una giuria presieduta da Paolo Conticini).

Vita privata

Martina Sambucini è fidanzata da diversi anni con un ragazzo di nome Marco Santangeli.

Instagram

Martina Sambucini è presente su Instagram con un account seguito, per ora, da più di 9mila persone. Su questo palcoscenico social ha condiviso diversi dettagli della sua vita privata – p.e. diverse foto con il fidanzato – e scatti legati al suo percorso da modella.

