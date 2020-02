Chi è Mia Ceran? Età, carriera, vita privata, Instagram

Mia Ceran è tifosa della Roma e ama alla follia il suo amico a quattro zampe Tito. Nella vita è una brillante giornalista professionista. Dopo anni di gavetta, infatti, sono arrivate le soddisfazioni in campo lavorativo: sembra inarrestabile.

Nata a Treviri, in Germania, il 15 novembre 1986. Suo padre è tedesco e sua madre slava, anche lei giornalista. Ed è grazie alla mamma che sviluppa la passione per questo lavoro. Nonostante le origini, passa gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza negli Stati Uniti, periodo fondamentale per la sua formazione.

Nel nostro Paese arriva a soli 19 anni grazie a uno stage che porterà a termine presso la Cnn della Capitale. Un passato e un futuro pieni di soddisfazioni, insomma, quelli della nuora di Barbara Alberti, ex inquilina della Casa del Grande Fratello Vip.

Ha collaborato per diverse trasmissioni televisive italiane, dimostrando tenacia e determinazione. La domenica, su Rai Due, ha un grande seguito di pubblico a Quelli che il calcio, programma sportivo che conduce insieme al duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Questa la sua ultima soddisfazione, in ordine di tempo, ma non è l’unica.

Anche dal punto di vista sentimentale la bella giornalista sta vivendo un periodo positivo. Ha una relazione con Malcom Pagani, figlio della scrittrice Barbara Alberti e di Amedeo Pagani. Il compagno, un collega, lavora per Il Fatto Quotidiano.

Mia Ceran è sempre stata molto riservata e poco incline a parlare di vita privata e fatti personali. Quello che traspare, dalle poche foto disponibili sul web, è una coppia solida e affiatata. Due persone che sanno affrontare la vita sia dal punto di vista personale che professionale.

Infine, Mia Ceran su Instagram ha oltre 127mila follower.