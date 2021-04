Chi è Nancy Shevell, la moglie di Paul McCartney?

Paul McCartney è sposato dal 2011 con Nancy Shevell.

La donna è la sua terza moglie.

Il loro incontro risale al 2008.

Paul McCartney è uno degli uomini simbolo della musica mondiale. L’ex Beatles è anche appagato sentimentalmente. Dal 2011, infatti, è felicemente sposato con Nancy Shevell, sua terza moglie. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Quanti anni ha?

Figlia di un uomo d’affari di origini ebraiche, Nancy Shevell è nata a Edison, città del New Jersey, il 1° gennaio 1960. Ciò significa che ha compiuto da poco 61 anni, 19 meno di sir Paul, nato il 18 giugno 1942.

Studi e carriera

Dopo la laurea in Arizona, Nancy Shevell ha dato il via a una brillante carriera. Tra le tappe che la contraddistinguono è possibile citare l’ingresso nel consiglio di amministrazione della più importante autorità di trasporto metropolitano dello Stato di New York.

Ex marito e figlia

Quelle con Paul McCartney sono state per Nancy Shevell le seconde nozze. L’attuale consorte dell’ex Fab Four, infatti, quando era ancora studentessa ha conosciuto l’avvocato Bruce Blackman, suo primo marito. Dalla loro relazione, la cui fine è stata ufficializzata con il divorzio nel dicembre 2008, è nata una figlia, Arlene.

Rapporto con Paul McCartney

Nancy Shevell, attiva su Twitter ma non su Instagram, ha incontrato McCartney per la prima volta nel 2008. Tre anni dopo, la coppia è convolata a nozze dopo una proposta che ha visto l’ex Beatles donare alla sua amata un anello di Cartier del valore di 650mila dollari.

