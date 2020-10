Nikolai Danielsen è il giovane modello svedese che, da un anno a questa parte, viene indicato come fiamma della cantante Emma Marrone. Da parte della cantante salentina, giudice di X Factor, non sono mai arrivate conferme in merito.

Nikolai Danielsen: quanti anni ha?

Nikolai Danielsen, più volte fotografato assieme a Emma Marrone, è nato nel 1991. Ciò significa che nel 2020 ha compiuto 29 anni e che ha 7 anni meno della cantante salentina.

Che lavoro fa?

Nikolai Danielsen è un modello che ha sfilato per alcune delle firme più importanti del mondo. Tra queste è possibile citare Dolce & Gabbana, ma anche Todd Snyder. Il giovane modello, in passato, ha un passato da pugile.

Cresciuto a Nøtterøy, piccola isola poco lontana da Oslo, Danielsen è molto attivo nel campo della beneficenza. Sull’onda di quanto vissuto personalmente in quanto soggetto con diagnosi, si occupa di aiutare realtà che forniscono sostegno ai giovani con ADD (sindrome da deficit dell’attenzione).

Instagram

Nikolai Danielsen è presente su Instagram con un account seguito da oltre 34mila persone. Su questo palcoscenico social, condivide soprattutto scatti legati al suo mondo lavorativo.

