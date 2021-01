Chi è Nora Venturini, la moglie di Giulio Scarpati?

Nora Venturini e Giulio Scarpati hanno due figli.

Tutti si ricordano di lui nei panni del Dottor Lele Martini, il protagonista di Un Medico in Famiglia.Giulio Scarpati, ancora nel cuore del pubblico a diversi anni dalla fine delle fortunata serie tv, è sposato con Nora Venturini. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Che lavoro fa Nora Venturini?

Nora Venturini è regista teatrale – assieme al marito ha portato in scena Il Misantropo di Molière nel 2019 – e scrittrice. Nel 2017 ha infatti esordito con il romanzo L’Ora di Punta, prima parte delle indagini della tassista Debora Camilli, e due anni dopo ha pubblicato Buio in Sala.

Rapporto con Giulio Scarpati

Giulio Scarpati e Nora Venturini sono sposati dal 1981. Nel 1988 sono diventati genitori di Edoardo, mentre nel 1994 hanno accolto la secondogenita Lucia. Recentemente ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un Altro Giorno, il volto dell’indimenticabile Lele Martini ha usato parole splendide per descrivere il suo rapporto pluridecennale con l’amatissima consorte.

Stiamo insieme da 40 anni. Ci vuole molto buon senso, molta capacità di saper gestire le cose (…) Non appena vedi che dai per scontato un rapporto, è il momento in cui devi entrare in allarme, devi rinnovarti.

Come specificato sempre dall’attore, a cementare il loro rapporto ci ha pensato la grande passione comune per il teatro.

