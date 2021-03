Chi è Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano?

Aldo Montano è diventato da poco papà bis del piccolo Mario .

è diventato da poco papà bis del piccolo . Al piccolo è stato dato il nome del nonno del campione di scherma.

La mamma di Mario e della sorella maggiore di nome Olimpia è Olga Plachina.

Aldo Montano è un felicissimo papà bis. Lo schermidore, ex di Manuela Arcuri, ha infatti accolto il piccolo Mario, fratellino di Olimpia. La mamma dei due bimbi si chiama Olga Plachina. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Quanti anni ha la moglie di Aldo Montano?

Olga Plachina è nata nel 1997. Ciò significa che nel 2021 compirà 24 anni, 19 meno del marito.

Che lavoro fa?

La moglie di Aldo Montano è una modella e sportiva russa.

Rapporto con Montano

Aldo Montano – che concluderà la sua carriera di successi con le Olimpiadi di Tokyo – e Olga Plachina si sono conosciuti in occasione delle Olimpiadi Invernali di Soči, in un periodo in cui lo schermidore livornese era reduce dalla relazione con Antonella Mosetti. A presentarli è stata un’amica comune di nome Katia.

Nel 2016 è arrivato il matrimonio con una cerimonia segreta in Siberia e, l’anno dopo, l’arrivo di Olimpia, la loro primogenita, che porta un nome che è un omaggio alla passione dei genitori per lo sport.

Instagram

Olga Plachina è presente su Instagram con un account seguito da oltre 14mila persone.

