Chi è Paola Rossi, la fidanzata di Salvatore Esposito?

Salvatore Esposito, attore volto di Gomorra e inconfondibile Genny Savastano, è fidanzato da anni con Paola Rossi.

Paola Rossi: cosa sappiamo della fidanzata di Salvatore Esposito?

Il volto di Paola Rossi ha iniziato a essere noto circa 6 anni fa, quando è iniziata la sua storia con Salvatore Esposito. Grazie al suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 34mila persone, possiamo sapere molto di lei. La fidanzata di Salvatore Esposito è laureata in legge e ha un master in Entertainment Law. Attualmente lavora come screenwriter & directors agent presso una delle più importanti agenzie di rappresentanza per attrici e attori.

Rapporto cn Salvatore Esposito

A raccontare del loro rapporto ci ha pensato l’attore volto di Genny Savastano in occasione di un’intervista a Vanity Fair. Nato a Mugnano di Napoli il 2 febbraio 1986, Salvatore Esposito ha dichiarato di aver conosciuto la fidanzata quando lei, dopo aver visto il trailer di Gomorra, lo ha contattato su Facebook.

L’attore ha rivelato che, inizialmente, Paola pensava che fosse sposato. Il motivo è legato al fatto che Esposito tende spesso a postare foto con la sorella e il fratello minore, di 24 anni più giovane di lui. Tornando al rapporto con Paola Rossi, ricordiamo che il loro primo incontro è avvenuto in aeroporto. Ai tempi, infatti, lei era in Erasmus in Spagna e lui l’ha raggiunta per conoscerla dopo il fitto scambio di messaggi sui social.

